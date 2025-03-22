Участник конкурса "Интервидение" от России пока не определен

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Артист, который представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в 2025 году, еще не определен. Об этом РИА Новости заявила директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.

"Он (участник конкурса от РФ. – Прим. ред.) точно не определен, и мы позже официально анонсируем, конечно же, кто это будет", – сказала собеседница агентства.

В начале февраля Владимир Путин подписал указ о проведении "Интервидения" в Москве и Подмосковье. Мероприятие организуют для будущего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Участие в конкурсе уже подтвердили более 20 государств. Среди них – Китай, африканские и латиноамериканские страны.

На подготовку и проведение "Интервидения" выделят 750 миллионов рублей. Контролировать целевое и эффективное использование средств будет российский МИД.