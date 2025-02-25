Любимова, Эрнст и Швыдкой вошли в состав оргкомитета "Интервидения"

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Правительство России утвердило состав оргкомитета конкурса "Интервидение". В него были включены министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Соответствующее распоряжение кабмина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе также уточняется, что ответственность за организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета будет возложено на российский МИД.

Кроме того, в состав оргкомитета вошли глава Росмолодежи Григорий Гуров, замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россотрудничества Евгений Примаков, а также представители еще нескольких министерств и организаций страны.

Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году 3 февраля. Его организуют для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

При этом участие в конкурсе подтвердили свыше 20 стран. В их число входят Китай, государства Африки и Латинской Америки. В рамках "Интервидения" не будет одного отработанного стандарта, как на "Евровидении". Зрителям покажут многоцветие популярной музыки, связанной с традициями.