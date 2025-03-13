13 марта, 22:41Культура
Путин выразил надежду на участие белорусских артистов в "Интервидении"
Фото: 123RF/bugphai
Владимир Путин выразил надежду на участие белорусских артистов в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве в сентябре этого года.
"Творческое состязание талантливых исполнителей было очень популярно в 70-е, 80-е годы, и мы решили возродить эту добрую традицию его проведения", – отметил глава государства в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году 3 февраля. Его организуют для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Участие в конкурсе подтвердили свыше 20 стран. В их число входят Китай, государства Африки и Латинской Америки. В рамках "Интервидения" не будет одного отработанного стандарта, как на "Евровидении". Зрителям покажут многоцветие популярной музыки, связанной с традициями.
Свыше двух десятков стран примут участие в "Интервидении" в Москве