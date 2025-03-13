Путин выразил надежду на участие белорусских артистов в "Интервидении"

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Владимир Путин выразил надежду на участие белорусских артистов в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве в сентябре этого года.

"Творческое состязание талантливых исполнителей было очень популярно в 70-е, 80-е годы, и мы решили возродить эту добрую традицию его проведения", – отметил глава государства в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году 3 февраля. Его организуют для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Участие в конкурсе подтвердили свыше 20 стран. В их число входят Китай, государства Африки и Латинской Америки. В рамках "Интервидения" не будет одного отработанного стандарта, как на "Евровидении". Зрителям покажут многоцветие популярной музыки, связанной с традициями.