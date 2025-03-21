21 марта, 15:31Культура
Кабмин выделит на конкурс "Интервидение" в 2025 году 750 млн руб
Фото: depositphotos/cookelma
В России на подготовку и проведение конкурса "Интервидение" в 2025 году выделят 750 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы правительства Михаила Мишустина размещено на портале опубликования правовой информации.
Средства выделены МИД России из резервного фонда правительства.
"<…> в целях предоставления субсидии Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" на финансовое обеспечение деятельности, имея в виду подготовку и проведение в 2025 году в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение", – говорится в документе.
Отмечается, что МИД также должен будет проконтролировать целевое и эффективное использование средств.
Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году 3 февраля. Его организуют для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Участие в конкурсе подтвердили свыше 20 стран. В их число входят Китай, государства Африки и Латинской Америки.
Состав оргкомитета конкурса утвердил кабмин – в него были включены министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Свыше двух десятков стран примут участие в "Интервидении" в Москве