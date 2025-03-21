Кабмин выделит на конкурс "Интервидение" в 2025 году 750 млн руб

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В России на подготовку и проведение конкурса "Интервидение" в 2025 году выделят 750 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы правительства Михаила Мишустина размещено на портале опубликования правовой информации.

Средства выделены МИД России из резервного фонда правительства.

"<…> в целях предоставления субсидии Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" на финансовое обеспечение деятельности, имея в виду подготовку и проведение в 2025 году в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение", – говорится в документе.

Отмечается, что МИД также должен будет проконтролировать целевое и эффективное использование средств.

Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году 3 февраля. Его организуют для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Участие в конкурсе подтвердили свыше 20 стран. В их число входят Китай, государства Африки и Латинской Америки.

Состав оргкомитета конкурса утвердил кабмин – в него были включены министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.