"Интервидение" пройдет 20 сентября в Москве

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Музыкальный конкурс "Интервидение" состоится 20 сентября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Местом проведения конкурса станет площадка "Live Арена".

Указ о проведении "Интервидения" подписал Владимир Путин в начале февраля. Конкурс будет проведен для будущего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Главой оргкомитета "Интервидения" стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а пост председателя наблюдательного совета, который утвердит результаты, занял заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. МИД России займется продвижением конкурса, а содействие в этом окажет кабинет министров. На подготовку и проведение "Интервидения" выделено 750 миллионов рублей.

Более 20 государств уже подтвердили , что примут участие в конкурсе, в том числе Китай, африканские и латиноамериканские страны. Путин при этом надеется, что белорусские артисты тоже примут участие в "Интервидении".

Артист, который представит на конкурсе Россию, будет определен после 9 мая.

