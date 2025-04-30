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30 апреля, 20:38

Культура

"Интервидение" пройдет 20 сентября в Москве

Фото: depositphotos/cookelma

Музыкальный конкурс "Интервидение" состоится 20 сентября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Местом проведения конкурса станет площадка "Live Арена".

Указ о проведении "Интервидения" подписал Владимир Путин в начале февраля. Конкурс будет проведен для будущего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Главой оргкомитета "Интервидения" стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а пост председателя наблюдательного совета, который утвердит результаты, занял заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. МИД России займется продвижением конкурса, а содействие в этом окажет кабинет министров. На подготовку и проведение "Интервидения" выделено 750 миллионов рублей.

Более 20 государств уже подтвердили , что примут участие в конкурсе, в том числе Китай, африканские и латиноамериканские страны. Путин при этом надеется, что белорусские артисты тоже примут участие в "Интервидении".

Артист, который представит на конкурсе Россию, будет определен после 9 мая.

Свыше двух десятков стран примут участие в "Интервидении" в Москве

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