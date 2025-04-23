Конкурс "Интервидение" может пройти 20–21 сентября

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Музыкальный конкурс "Интервидение" может состояться 20–21 сентября этого года. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Точную дату сейчас не скажу. Надеюсь, что это будет происходить в последней декаде сентября 2025 года", – приводит РИА Новости слова спецпредставителя президента.

Он добавил, что уже более 25 стран выразили желание принять участие в этом музыкальном конкурсе. Швыдкой рассказал, что российский представитель на "Интервидении" может определиться после 9 мая.

Владимир Путин в феврале подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проведут для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

На подготовку и проведение мероприятия будет выделено 750 миллионов рублей. Площадкой проведения конкурса "Интервидение" станет "Live Арена".