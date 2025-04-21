Площадкой проведения конкурса "Интервидение" станет "Live Арена"

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Площадкой проведения международного музыкального конкурса "Интервидение" станет "Live Арена". Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

"Вся работа ведется при поддержке МИД, но мы не являемся ведущей силой для таких конкурсов", – указал он в беседе с ТАСС, добавив, что сейчас определяется количество стран-участниц.

Указ о проведении соответствующего мероприятия в Москве и Подмосковье Владимир Путин подписал в начале февраля. Конкурс организуют для будущего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

На его подготовку и проведение будет выделено 750 миллионов рублей. Контролировать целевое и эффективное использование средств будет МИД.

К настоящему моменту участие в "Интервидении" подтвердили более 20 государств. Среди них – Китай, африканские и латиноамериканские страны. Однако артист, который представит на нем Россию, еще не определен.