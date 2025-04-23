Исполнительница песни "Матушка-земля" Куртукова отказалась участвовать в "Интервидении"

Фото: youtube.com/Татьяна Куртукова

Исполнительница песни "Матушка-земля" Татьяна Куртукова отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который должен пройти в Москве в 2025 году. Об этом сообщает News.ru.

Певица призналась, что подобные конкурсы вызывают у нее большой стресс.

"У меня их было очень много в детстве, поэтому я с радостью (поучаствую. – Прим. ред.) только в качестве гостя или зрителя. Это очень большие затраты нервов, хоть и очень почетно", – добавила Куртукова.

При этом, по ее словам, у певца Shaman (Ярослав Дронов. – Прим. ред.) есть большие шансы на победу в "Интервидении". Исполнительница отметила, что музыканта очень любят в России, поэтому его "наверняка поддержат".

Владимир Путин в феврале подписал указ о проведении в Москве и Московской области музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Его проведут для дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

На подготовку и проведение мероприятия будет выделено 750 миллионов рублей. Площадкой проведения станет "Live Арена".

Музыкальный конкурс может состояться 20–21 сентября. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркивал, что уже более 25 стран выразили желание принять участие.