Максим Фадеев стал автором песни для Shaman на "Интервидении"

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Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев сочинит песню для исполнителя Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), который представит Россию на "Интервидении". Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Организаторы напомнили, что Фадеев в качестве продюсера и автора песен не раз представлял страну на мировых сценах, а его деятельность не раз была отмечена международными премиями.

"Умение точно передать эмоцию через музыку сделало его песни частью культурного кода нескольких поколений", – добавили представители конкурса.

Композиция, которая будет спета Shaman на конкурсе, называется "Прямо по сердцу". Ее певец впервые исполнит на юбилейной премии "Муз-ТВ 2025". Фадеев, как указали организаторы, смог раскрыть артиста с неожиданно лирической и проникновенной стороны.

"Без изменения тональности – Shaman идеально взял высокие ноты. Совместно с Ярославом был создан тот самый "эффект мурашек" – дождитесь финального аккорда!" – отметила пресс-служба "Интервидения".

Сам Фадеев рассказал, что ему было приятно сочинять песню для Shaman. Однако он признал, что перед ним стояла непростая задача.

"А когда есть вызов – я это очень люблю", – подчеркнул продюсер.

В свою очередь, Shaman отметил, что музыка Фадеева "всегда находится на границе реального мира и божественного".

О том, что Shaman представит Россию на "Интервидении", стало известно 19 мая. Певец заявил, что быть первым участником от России в истории нового конкурса трудно, однако он не из робких.

"Интервидение" пройдет 20 сентября. Участвовать в нем будут свыше 20 стран, в том числе Китай, африканские и латиноамериканские государства.

На подготовку и проведение конкурса выделено 750 миллионов рублей. Целевое и эффективное использование средств проконтролирует МИД России.

