Эксперт Бабичев: выбор песни станет главным фактором победы в "Интервидении"

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Выбор композиции станет главным фактором победы на конкурсе "Интервидение". Об этом в беседе с ТАСС заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

"Главенствующим образом определяют успех и возможную победу на конкурсе выбранные песни. Будет ли она запоминающейся, ляжет ли на душу и желательно, не только нашему народу", – отметил эксперт, напомнив, что композиции и артисты должны понравиться зарубежной аудитории.

Как отметил Бабичев, песня должна быть либо написана специально для смотра, либо – выпущена не ранее конца 2024 года. При этом проще всего написать подходящую композицию будет самому Ярославу Дронову (Shaman), который представит Россию на конкурсе.

По словам эксперта, кандидатура Дронова была выбрана на основе опроса ВЦИОМ.

"Это (Дронов. – Прим. ред.) тот артист, который, как говорится, бросится на амбразуру, будет стараться защищать честь страны на этом международном конкурсе", – подчеркнул Бабичев.

О том, что Shaman представит Россию на "Интервидении", стало известно 19 мая. Сам конкурс пройдет 20 сентября. В нем ожидается участие свыше 20 стран, среди которых Китай, а также африканские и латиноамериканские государства.

Как позже заявил Shaman, быть первым участником от РФ в истории нового конкурса трудно, однако он не из робких. Он также поблагодарил страну за доверие.

На подготовку и проведение конкурса выделят 750 миллионов рублей. Целевое и эффективное использование средств проконтролирует МИД РФ.