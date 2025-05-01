Швыдкой: в "Интервидении" могут принять участие представители от США и Европы

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В настоящее время обсуждаются перспективы участия в музыкальном конкурсе "Интервидение" исполнителей из США и европейских стран, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я думаю, что кто-то из них рискнет приехать. В данном случае здесь многое зависит от качества исполнителя, потому что это не любительский конкурс, а конкурс высоких профессионалов", – цитирует его РИА Новости.

Также Швыдкой указал на большой интерес к мероприятию во всем мире. Однако, по его прогнозу, Россия не сможет удовлетворить такое огромное количество заявок.

Кроме того, политик подчеркнул, что для России не существует недружественных народов – есть лишь правительства, которые занимают недружественную позицию, и назвал главное отличие "Интервидения" от известного европейского музыкального конкурса.

"Не будет определенного песенного стандарта – вот чем "Интервидение" отличается от "Евровидения". На "Евровидении" есть некий песенный эстрадный стандарт, построенный на определенном формате англоязычного телевидения", – пояснил он.

По словам политика, российский конкурс будет площадкой для демонстрации национальных культур и разнообразия языков, что станет настоящим "праздником" для зрителей.

Указ о проведении "Интервидения" подписал Владимир Путин в начале февраля. Конкурс будет проведен для будущего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

На подготовку и проведение мероприятия будет выделено 750 миллионов рублей. Площадкой проведения станет "Live Арена".

Музыкальный конкурс состоится 20 сентября. К настоящему моменту уже более 25 стран выразили желание принять участие.