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19 мая, 12:46

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Shaman: тяжело быть первым участником "Интервидения" от России

Shaman прокомментировал свое участие в конкурсе "Интервидение"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), комментируя выбор его кандидатуры на конкурс "Интервидение" 2025 года, заявил, что быть первым участником от РФ в истории нового конкурса трудно, однако он не из робких.

"Ну что же, страна так решила, и я очень рад и благодарен за доверие. Это большая честь быть первым и представлять нашу страну на "Интервидении-2025". Тем более Россия будет принимающей страной, предстоит много работы", – сказал исполнитель на видео, опубликованном в телеграм-канале конкурса.

О том, что Shaman представит Россию на "Интервидении", стало известно 19 мая. Сам конкурс пройдет 20 сентября. Свое участие в нем подтвердили свыше 20 стран, среди которых Китай, африканские и латиноамериканские государства.

На подготовку и проведение конкурса выделят 750 миллионов рублей. Целевое и эффективное использование средств проконтролирует МИД РФ.

Свыше двух десятков стран примут участие в "Интервидении" в Москве

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