Раскрыта дата премьеры песни Shaman для конкурса "Интервидение"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьера композиции, которую Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) исполнит на песенном конкурсе "Интервидение", состоится в субботу, 7 июня. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу конкурса.

Организаторы "Интервидения" отметили, что премьера состоится эксклюзивно в рамках юбилейной премии "Муз-ТВ 2025". По их словам, для этого готовится необычное и зрелищное выступление с масштабной визуализацией, сам же Shaman появится на сцене в неожиданном образе.

О том, что Shaman представит Россию на "Интервидении", стало известно 19 мая. Певец признавался, что быть первым участником от РФ в истории нового конкурса трудно, однако он не из робких.

Сам конкурс пройдет 20 сентября. Свое участие в нем подтвердили свыше 20 стран, среди которых Китай, африканские и латиноамериканские государства.

На подготовку и проведение конкурса выделят 750 миллионов рублей. Целевое и эффективное использование средств проконтролирует МИД РФ.