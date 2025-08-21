Певец Брендон Ховард представит США на "Интервидении"

Фото: Invision/AP/Photo by Paul A. Hebert

Певец Брендон Ховард представит США на музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщает газета "Известия" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Ховард за свою карьеру записал большое количество синглов, многие из которых занимали высокие позиции в музыкальных чартах, включая знаменитый Billboard 200, а также Dancefloor и Super Model. В 2010 году совместно с другими исполнителями он создал официальный гимн чемпионата мира по футболу в Южной Африке – песню Ke Nako, посвященную памяти Нельсона Манделы.

Певец вырос в музыкальной семье, его бабушка была участницей американской группы The Caravans, а мать – успешной исполнительницей и автором песен.

Долгое время в СМИ обсуждалось родство Ховарда с поп-королем Майклом Джексонам. Такие предположения возникли около 15 лет назад и до сих пор не были опровергнуты. Одним из косвенных аргументов в пользу этой версии является тот факт, что мать артиста была близка с Джексоном в начале 1980-х, а Ховард родился как раз в 1981 году.

Конкурс "Интервидение" пройдет в Москве 20 сентября. От России будет выступать певец Shaman с песней "Прямо по сердцу".

Размер главного приза составит 30 миллионов рублей, однако эта цифра не является окончательной и может увеличиться по решению организаторов после согласования всех деталей с учредителями мероприятия.