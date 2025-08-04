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04 августа, 07:00

Культура

В Крыму представили шоу-презентацию "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны"

В Крыму представили шоу-презентацию "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны"

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Шоу-презентация "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны" прошло на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму. В мероприятии приняли участие заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), Nansi&Sidorov, артист Василий Пасечник и дуэт Adva.

На сцене фестиваля также представили нового посла "Интервидения" – башкирскую группу Ay Yola. Сам конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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