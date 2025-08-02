02 августа, 15:15Город
Мультимедийный павильон "Искусство строить" открыли на форуме "Москва 2030"
Мультимедийный павильон "Искусство строить" открыли на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Посетители могут отправиться в путешествие по строительным объектам столицы и узнать, как проектируется город. Каждые выходные будут проходить лекции об архитектуре и мастер-классы по урбанистическому скетчингу.
Что подготовили на одной из флагманских площадок? Какой теме она посвящена? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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