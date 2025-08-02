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02 августа, 15:15

Город

Мультимедийный павильон "Искусство строить" открыли на форуме "Москва 2030"

Мультимедийный павильон "Искусство строить" открыли на форуме "Москва 2030"

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Мультимедийный павильон "Искусство строить" открыли на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Посетители могут отправиться в путешествие по строительным объектам столицы и узнать, как проектируется город. Каждые выходные будут проходить лекции об архитектуре и мастер-классы по урбанистическому скетчингу.

Что подготовили на одной из флагманских площадок? Какой теме она посвящена? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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