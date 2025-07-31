Движение поездов изменится на МЦД-3 2–3 и 9–10 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы и направления движения поездов на МЦД-3 изменятся 2–3 и 9–10 августа, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

После 22:50 2 августа до 12:00 3 августа и в то же время с 9 на 10 августа интервалы движения поездов увеличатся.

На Казанском направлении на участке от Быкова до Люберец – до 1 часа, от Ипподрома до Быково и от Люберец до Электрозаводской – до 30 минут. Кроме того, последние поезда, следующие между Зеленоградом-Крюковом и Ипподромом, будут отправляться на диаметр с конечных станций в 23:22.

Некоторые поезда будут следовать по иному маршруту и с другим набором остановок. В сторону области поезда проследуют с остановками Люберцы, Фабричная, Отдых ( у части поездов) и Раменское. В Москву – Раменское, Отдых (у части поездов) и Люберцы. Также на участке Панки – Удельная поезда по обе стороны будут следовать в сторону станции Зеленоград-Крюково.

На Ленинградском направлении интервалы поездов увеличатся до 15 минут. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на станции Панки.

В Дептрансе призвали быть внимательнее и уточнять расписание поездов заранее.

Кроме того, 2 и 3 августа сквозное движение на МЦД-2 будет ограничено в связи с проведением второго Ночного велофестиваля. Изменения коснутся Курского и Рижского направлений.

В эти же числа для проведения мероприятия перекроют часть Садового кольца. Временно будут недоступны некоторые полосы, съезды и улицы.