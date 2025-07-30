Движение по Садовому кольцу ограничат 2 и 3 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящие выходные, 2 и 3 августа, временно ограничат движение по Садовому кольцу из-за проведения Московского ночного велофестиваля. Об этом заявил столичный Дептранс в своем телеграм-канале со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

С 17:00 2 августа и до окончания велофестиваля будет ограничено движение на участках Зубовской улицы от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и Большой Пироговской улицы от улицы Еланского до Зубовской.

Помимо этого, с 20:30 2 августа до 01:00 3 августа проезд будет запрещен на всем протяжении Садового кольца в оба направления, а также на Зубовской улице на участке от Дашкова переулка до Садового кольца.

"Также с 00:01 1 августа до 17:00 2 августа будет временно закрыта одна полоса для движения транспорта в каждом направлении на участках улиц Зубовской и Большой Пироговской. Кроме того, с 00:01 31 июля до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка на улицах Зубовской и Большой Пироговской", – говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В ведомстве призвали водителей заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта в Андроньевском проезде будет ограничено с 31 июля по 30 августа. Это связано с проведением инженерных работ.

Ограничения затронут участок дороги от дома 8 по Андроньевской площади до дома 5А по Съезжинскому переулку. Для движения будет недоступна одна полоса.

