Схема движения изменится в ТиНАО из-за закрытия участка Сокольнической линии метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Схема движения транспорта изменится в ТиНАО из-за закрытия участка от станции "Саларьево" до "Потапово" Сокольнической линии столичного метрополитена 26–28 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В департаменте напомнили, что участок подземки закроют в связи с интеграцией нового электродепо "Столбово". Для пассажиров запустят бесплатные автобусы, для следования которых и изменят схему движения.

В это период в ТиНАО введут выделенные полосы на улице Саларьевский Спуск, в боковых проездах Филатовского шоссе возле станции метро "Филатов Луг" и Калужского шоссе у остановки "Метро Ольховая", на участках трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе у станции метро "Новомосковская" и перед проспектом Куприна.

Кроме того, движение будет ограничено по одной полосе в Саларьевском проезде, на Красулинской улице и в боковом проезде Филатовского шоссе у остановки "Метро "Филатов Луг". Вместе с тем в районе дома 9 на Саларьевской улице запретят повороты налево.

Более того, с 26 и 28 июля автомобилисты не смогут остановиться и припарковаться на улице Саларьевский Спуск возле Красулинской улицы, на Саларьевской улице, съезде с Саларьевской улицы на Филатовское шоссе, в боковом проезде Филатовского шоссе у станции метро "Прокшино", на съезде с Калужского шоссе на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, проспекте Куприна возле станции метро "Потапово", дублере трассы Солнцево – Бутово – Варшавского шоссе перед съездом на улицу Александры Монаховой.

Ранее стало известно об ограничении движения в Андроньевском проезде с 31 июля по 30 августа. Это связано с проведением инженерных работ и затронут участок дороги от дома 8 по Андроньевской площади до дома 5А по Съезжинскому переулку. Для движения будет недоступна одна полоса.

