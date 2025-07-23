Движение транспорта ограничат в районе Бутырской улицы с 24 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автотранспорта ограничат в районе улицы Бутырская с 24 июля до 14 ноября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. На участках съезда с улицы Бутырская на улицу Нижняя Масловка и улицу Вятская для движения будет недоступна одна полоса.

Ранее в Дептрансе предупредили об ограничении движения в районе Открытого шоссе с 21 июля. Временные ограничения связаны со строительством инженерных сетей.

Также до 25 декабря будет ограничено движение на подъездной дороге к аэропорту Внуково. Там проводят обустройство городской парковки.