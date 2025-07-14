Движение на улице Металлургов ограничат с 14 июля

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Движение транспорта на участках улицы Металлургов будет ограничено с 14 июля по 15 октября, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. На участках улицы Металлургов напротив дома 58/1 и 60 дома для движения будут недоступны одна – две полосы. Также на этом участке дороги будет запрещена парковка.

Ранее в Дептрансе столицы сообщили, что на участках Крымского моста до 20 ноября ограничено движение транспорта. Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на этом участке дороги. Для передвижения авто недоступна одна полоса.

Также до 17 октября было ограничено движение на участке Никулинской улицы и местного проезда рядом с домом 42 по Озерной улиц. В этот раз ограничения введены в связи с проведением инженерных работ.