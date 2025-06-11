Движение автотранспорта частично ограничат на улице Плющева до 15 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Движение автотранспорта будет частично ограничено на улице Плющева до 15 октября из-за проведения инженерных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

В период с 10 июня до 15 октября на участках улицы Плющева и местного проезда напротив дома 6 по улице Плющева будут недоступны для движения 1–2 полосы. На некоторых участках ограничения будет временно запрещена парковка автомобилей.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Также в столичном Дептрансе сообщили, что некоторые улицы в центре Москвы будут перекрыты в среду, 11 июня, из-за праздничного концерта ко Дню России. Ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00.

Кроме того, пассажирские автобусы, проходящие по маршрутам № 522 и 533 через территорию ВДНХ, временно приостановят свою работу 14 июня с 22:00 в связи с проведением спортивного мероприятия "ЗОбег". Пассажирам рекомендуется в этот период использовать альтернативные маршруты.