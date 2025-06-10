Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 23:15

Транспорт

В Москве откроют третий маршрут речного транспорта

В Москве откроют третий маршрут речного транспорта

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К концу 2025 года в Москве заработает третий регулярный маршрут речного электротранспорта. Он соединит районы ЗИЛ, Даниловский, Южнопортовый, Таганский и Замоскворечье. Путь проляжет от причала ЗИЛ до Новоспасского моста с шестью остановками, четыре из них станут новыми: "Симоновский", "Торпедо", "Дербеневская набережная" и "Новоспасский".

По словам специалистов, маршрут улучшит транспортную доступность для более чем 55 тысяч человек. Проезд можно будет оплатить "Тройкой" или банковской картой, как и любой городской транспорт. Сейчас по Москве-реке уже курсируют два маршрута, которые с момента запуска в 2023 году перевезли свыше 1,8 миллиона пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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