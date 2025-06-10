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10 июня, 08:30

Транспорт

Национальный автомобильный союз призвал заменить старые дорожные камеры в России

Национальный автомобильный союз призвал заменить старые дорожные камеры в России

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В России призвали заменить старые дорожные камеры, которые не фиксируют все нарушения. По данным СМИ, письмо с просьбой о модернизации в правительство направил Национальный автомобильный союз.

В организации указали, что почти треть комплексов фото- и видеофиксации – устаревшие и неэффективные. Половину из них эксплуатируют около 5 лет, другие – более 7. Кроме того, старые камеры не могут зафиксировать проход пешехода в неположенном месте, а также пристегнут ли человек и пользуется ли водитель телефоном за рулем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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