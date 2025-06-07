"Мой район. Новости": станция "Народное Ополчение" готова более чем на 50%

Жители Хорошёво-Мнёвников смогут в 2 раза быстрее добираться до делового центра "Москва-Сити". В районе строят станцию "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии. Она готова уже больше чем наполовину.

Новая станция будет иметь выходы на улицу Демьяна Бедного, а также к проспекту Маршала Жукова. Южный вестибюль соединят пересадкой с одноименной платформой Большой кольцевой линии. В оформлении будут преобладать серые, черные и красные цвета.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".