Новый жилой район со школой и детским садом построят по программе КРТ во Внукове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой район со школой, детским садом и спорткомплексом возведут в столичном районе Внуково в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый проект, по его словам, охватит два участка, расположенных в деревне Крекшино. Их общая площадь составит 63,91 гектара.

"Здесь планируется построить недвижимость различного назначения, включая социальные объекты и новостройки для реализации программы реновации общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров", – отметил Ефимов.

Вице-мэр добавил, что вложения в проект оцениваются в 101,6 миллиарда рублей, тогда как ежегодный бюджетный эффект прогнозируется в 2,8 миллиарда. Более того, реализация инициативы поспособствует созданию 6,4 тысячи рабочих мест.

Сейчас на территории располагаются заброшенное здание администрации бывшего совхоза и старые склады. Еще часть площади пустует. Благодаря модернизации участков там появится жилой район с полностью развитой инфраструктурой, включая станцию Крекшино МЦД-4 в непосредственной близости.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в квартиры в новостройках смогут заехать примерно 8,9 тысячи москвичей, а их общая площадь составит около 243 тысяч "квадратов".

Планируемый на территории образовательный комплекс со школой и детским садом смогут посещать 1,5 тысячи ребят, а еще один детский сад будет рассчитан на 350 малышей, продолжил Овчинский. При этом вся площадь всей общественно-деловой недвижимости достигнет 229,4 тысячи квадратных метров.

Также план включит в себя возведение спорткомплекса с гостиницей на 90 номеров и технопарка. Вместе с тем специалисты уделят внимание благоустройству, в рамках которого территорию озеленят и установят улично-дорожную сеть.

В рамках программы КРТ под реорганизацию подпадут еще три участка, расположенных в центре столицы. Работы затронут территорию общей площадью 0,65 гектара.

Там специалисты проведут благоустройство и озеленение, проложат пешеходные дорожки и установят малые архитектурные формы. В результате у жителей районов Якиманка, Замоскворечье и Пресненского появятся новые места для отдыха и прогулок.