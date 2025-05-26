Спортивно-развлекательный комплекс возведут в Ново-Переделкине по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы по реорганизации пройдут на трех участках общей площадью 8,77 гектара на западе Москвы. Там появится новый квартал со спортивно-развлекательным комплексом по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Редевелопмент участков в районе Ново-Переделкино будет проведен в течение пяти лет.

"Горожане смогут проводить там досуг и заниматься физкультурой и спортом. Вложения в развитие площадок оцениваются примерно в 27,13 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 654,6 миллиона рублей. В результате реализации проекта будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест", – отметил заммэра.

Участки находятся на пересечении Боровского шоссе и Приречной улицы около станции метро "Боровское шоссе". Рядом также располагаются Чоботовский лес и природный заказник "Долина реки Сетуни".

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на этой территории планируется построить 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Там возведут жилье и объекты общественно-делового назначения. Кроме того, на участках появятся офисы, магазины, кафе и отделения банков. Территория будет озеленена.

Кроме того, в центре Москвы реорганизуют три участка по программе КРТ. Работы проведут на территории общей площадью 0,65 гектара. Там специалисты проведут благоустройство и озеленение, проложат пешеходные дорожки и установят малые архитектурные формы.

