Многофункциональный центр со спорткомплексом появится в районе Коньково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столичном районе Коньково появится современный многофункциональный комплекс. Для его строительства в рамках программы реновации были внесены изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 1,29 гектара, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиану Княжевскую.

Территория под будущую застройку располагается по адресу улица Введенского, владение 5а. По словам Княжевской, в состав комплекса предельной площадью около 41 тысячи квадратных метров могут войти физкультурно-оздоровительный центр, паркинг и помещения для управы района.

"Для жителей здесь создадут комфортную и вдохновляющую среду. Комплекс подарит горожанам новые возможности для активного отдыха, занятий спортом и решения повседневных вопросов рядом с домом", – отметила Княжевская.

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории и комплексное озеленение. Здесь появятся новые пешеходные зоны и малые архитектурные формы, что сделает район еще более комфортным для жизни.

В апреле этого года в четырех округах Москвы было завершено строительство 6 жилых комплексов по программе реновации. В частности, три новостройки площадью более 240 тысяч квадратных метров были возведены на северо-западе, юго-западе и северо-востоке Юго-Восточного административного округа Москвы.

Сергей Собянин отмечал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства новых домов. По словам мэра столицы, это позволит возвести 2,7 миллиона квадратных метров нового жилья и расселить 542 старых дома.