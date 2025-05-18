18 мая, 11:51Мэр Москвы
Собянин: в программу реновации включили еще 131 площадку под строительство домов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства новых домов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра столицы, это позволит возвести 2,7 миллиона квадратных метров нового жилья и расселить 542 старых дома.
"Новые адреса находятся в 11 округах и 45 районах Москвы. Часть площадок расположена прямо на месте сносимых домов – жители останутся в привычных районах", – уточнил глава города.
Как отметил Собянин, программа реновации сегодня:
- 5 176 домов, в которых проживает порядка миллиона москвичей;
- 801 стартовая площадка;
- 5,8 миллиона квадратных метров готового жилья;
- 10,5 миллиона квадратных метров в процессе стройки и проектирования.
При этом в семи районах города действующая программа уже завершена. В новые квартиры переехали или переезжают порядка 206 тысяч человек.
Как сообщалось ранее, расселение по программе реновации коснулось 90 домов на юге Москвы. Для жителей были подготовлены и переданы под заселение 31 новостройка. В новые квартиры переехали или еще находятся в этом процессе около 14 тысяч горожан. Всего на юге Москвы предстоит расселить 378 домов.
Около 60 домов снесли в Москве по программе реновации с начала года