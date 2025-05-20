Возведение шести ЖК по реновации завершено в Москве в апреле 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В апреле текущего года в четырех округах Москвы было завершено строительство 6 жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Три новостройки площадью более 240 тысяч квадратных метров были возведены на северо-западе, юго-западе и северо-востоке Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы. В них обустроено в общей сложности свыше 2,1 тысячи квартир.

Рядом с новыми домами была благоустроена территория, в том числе высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники, построены детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также организованы зоны отдыха. Для обеспечения безопасности граждан и их комфорта были установлены камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что новые жилые комплексы находятся в пяти районах Москвы. Например, в Люблине расположены две новостройки, в которых обустроено 600 квартир. По одному дому специалисты возвели в районах Выхино-Жулебино, Северное Тушино, Черемушки и Северное Медведково. В общей сложности там есть более 1,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой.

"Все жилые комплексы возведены с учетом принципов безбарьерной среды: широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек", – отметил Овчинский.

Процесс строительства домов по программе реновации контролировал Мосгосстройнадзор. Инспекторы ведомства провели на всех объектах более 80 контрольно-надзорных мероприятий. Вместе с ними осуществляли проверку специалисты подведомственного Центра экспертиз для осуществления инструментального контроля качества выполненных работ и применяемых материалов.

"В апреле по результатам итоговых проверок комитет оформил заключения о соответствии построенных домов проектной документации, а затем застройщики получили разрешения на ввод в эксплуатацию", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства новых домов. По словам мэра, это позволит возвести 2,7 миллиона квадратных метров нового жилья и расселить 542 старых дома.

Новые адреса находятся в 11 округах и 45 районах Москвы, уточнил градоначальник. Часть площадок расположена прямо на месте сносимых домов – жители останутся в привычных районах.

