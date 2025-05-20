Жилье, школы и детсады построят в Москве по принятым 24 проектам КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Многофункциональные городские пространства с жильем, школами и детсадами построят в Москве по принятым в апреле 24 проектам комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 145,07 гектара. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Вложения в проекты оцениваются в 826 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 43,2 миллиарда рублей. В результате реализации проектов создадут более 20,8 тысячи рабочих мест", – отметил вице-мэр.

Участки находятся в 26 столичных районах в пешей доступности от станций метрополитена, МЦК, МЦД и крупных автомагистралей. Все правообладатели территорий и расположенной в их границах недвижимости получили предложение заключить договоры о комплексном развитии территорий.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что проекты КРТ предусматривают строительство жилой недвижимости, общественно-деловых, производственных и социальных объектов.

"Здесь планируется возвести школу, два детских сада, а также объект здравоохранения и три спортивных сооружения. Площадки благоустроят, озеленят и обеспечат удобной улично-дорожной сетью", – добавил Овчинский.

По программе КРТ также планируется редевелопмент свыше 65 гектаров земли на территории бывших промышленных зон Соколиная Гора, Хапиловка, Кирпичные улицы и Прожектор на востоке столицы. В результате там появятся жилые кварталы, общественно-деловая застройка и высокотехнологичные производства. Инвестиции оцениваются в 372 миллиарда рублей.