Жилые кварталы возведут на участках бывших промзон на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилые кварталы, общественно-деловая застройка и высокотехнологичные производства появятся на территории бывших промышленных зон Соколиная Гора, Хапиловка, Кирпичные улицы и Прожектор на востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В указанных местах в районах Преображенское, Перово и Соколиная Гора операторы, назначенные городом, проведут редевелопмент свыше 65 гектаров земли в рамках шести проектов комплексного развития территорий (КРТ). Инвестиции оцениваются в 372 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 16,3 миллиарда рублей, уточнил Ефимов.

"Благодаря реализации этих проектов в ВАО будет создано более 7,8 тысячи рабочих мест", – добавил он.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, уточнил, что в рамках работ будут построены школы и детские сады для 4,8 тысячи учащихся и воспитанников, а также спорткомплексы.

"Помимо строительства новых объектов, на площадках будет проведено благоустройство, включая создание детских и спортивных площадок, а также озеленение. В новых кварталах проложат дороги и организуют пешеходные маршруты", – перечислил он.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, в котором представлен проект планировки части промзоны № 23 Серп и Молот в рамках программы КРТ. Участок площадью 1,7 гектара находится в Нижегородском районе неподалеку от пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы. Там будут возведены общественно-деловые объекты площадью в 61 тысячу квадратных метров, в том числе магазины, кафе и гараж.

