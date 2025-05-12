Мэр Москвы рассказал о строительстве и реконструкции дорог в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти развивают улично-дорожную сеть ТиНАО, в настоящий момент в работе находится сразу несколько проектов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе строится и реконструируется почти 1,4 километра дорог. В 2025 году планируется завершить дорогу, благодаря которой появится дополнительный выезд на Калужское шоссе.

По ней запустят городской транспорт в том числе к объектам научной инфраструктуры, минуя имеющиеся дороги, добавил мэр.

Помимо этого, специалисты реконструируют Заречную улицу и возводят участок магистральной улицы от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе. Общая протяженность этих объектов составляет почти 4 километра.

Собянин также рассказал про строительство и реконструкцию дорог в Мосрентгене. Наземный городской транспорт будет возить пассажиров к станциям "Корниловская" и "Тютчевская", когда будет открыто движение.

"Продолжаются работы и на магистральной улице Калужское шоссе – деревня Бачурино – а/д Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", – написал градоначальник.

Здесь возведут и приведут в порядок примерно 7,2 километра дорог, заключил он.

Ранее Собянин заявил о строительстве новой эстакады на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом, протяженность которой составит 200 метров. На новой эстакаде будет организовано движение по трем полосам движения в каждую из сторон.

