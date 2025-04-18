Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале о строительстве новой эстакады на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом, протяженность которой составит 200 метров.



На новой эстакаде будет организовано движение по трем полосам движения в каждую из сторон.



Помимо этого, планируется строительство участка шоссе Энтузиастов и дороги в створе Большого Купавенского проезда – Свободного проспекта. Также специалисты возведут съезды на прилегающие улицы, боковой проезд вдоль шоссе Энтузиастов и подземный пешеходный переход с лифтами и лестницами.



Благодаря этому водители смогут быстрее проезжать по шоссе Энтузиастов, Свободному проспекту, Большому Купавенскому проезду, а жители района Ивановское будут тратить меньше времени на дорогу.

В марте началось строительство тоннеля на участке МСД, который находится на пересечении с Бакинской улицей. Его протяженность составит 58 метров. Внутри появятся три полосы движения в одном направлении, уточнял Собянин.

По словам мэра, там также будут возведены по две эстакады-съезда с Липецкой улицы на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и МКАД и еще с Каспийской улицы МСД в сторону МКАД и центра. Кроме того, специалисты построят эстакаду – съезд с основного хода МСД со стороны МКАД на Каспийскую улицу.

