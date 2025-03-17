Собянин осмотрел последний участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ввод финишного участка автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе запланирован на следующий год. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства участка дороги от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

"Мы находимся на одной из самых приоритетных дорожных строек Москвы в настоящее время, которая соединит две новые магистрали Москвы: Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и Московский скоростной диаметр. Участок относительно небольшой, но чрезвычайно сложный, насыщенный эстакадами, тоннелями, развязками", – отметил мэр столицы.

По его словам, после окончания работ специалисты соединят две магистрали в одну.

В свою очередь, замгендиректора – директор по производству компании-подрядчика "ДиМ" Андрей Струк доложил Собянину о ходе работ на объекте, указав, что специалисты уже готовы к переключению движения по Варшавскому шоссе, благодаря чему удастся выйти на строительство эстакады, которую планируется запустить в этом году.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе снизит нагрузку на МКАД примерно на 16%, а на 12–13% разгрузятся Варшавское и Калужское шоссе. Длина магистрали по прямому ходу составит 26,6 километра, а общая протяженность новых дорог – более 95 километров.

В настоящее время в эксплуатацию уже введены участки длиной 16 километров от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига. Всего было возведено 65,7 километра дорог. Также продолжается строительство четвертого участка от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.

Сооружение пятого – финишного – участка трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе началось весной 2023 года. Ее длина составит свыше 3,5 километра. Трасса обеспечит комфортный выезд из районов на Варшавское шоссе.

В общей сложности в составе участка появятся и будут реконструированы 14 километров дорог, в том числе тоннель через улицу Поляны, эстакада – съезд с магистрали на улицу Поляны в сторону МКАД, путепровод через железнодорожные пути МЦД-2 и путепровод в районе пересечения с трассой. В настоящее время строительная готовность магистрали составляет 18%.

Ранее работы по строительству тоннеля стартовали на участке МСД, расположенном на пересечении с Бакинской улицей. В настоящее время проводятся буровые работы по строительству стен тоннеля. Процесс выполняется открытым способом, с поэтапным ограничением дорожного движения. Собянин отметил, что такое решение было принято с целью минимизировать неудобства для автомобилистов.

