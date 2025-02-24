Сергей Собянин рассказал, какие путепроводы откроются в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжается развитие столичного транспортного каркаса. В рамках работ в активной стадии строительства находится путепровод в поселке Мосрентген и еще четыре – на северо-востоке города, рассказал Сергей Собянин.

Вместе с тем, по словам мэра, специалисты возводят еще три путепровода на пересечении МЦД-1 и МЦД-3.

"Этот крупный проект соединит улицы Валаамскую и Академика Королева. Завершить работы планируем в 2026 году", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Помимо этого, уже в следующем году в мегаполисе откроют путепровод, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. Собянин подчеркнул, что он улучшит связь между районами Бибирево, Алтуфьевским и Отрадное.

Также мэр напомнил, что всего с 2011 года в столице построили и реконструировали больше 100 путепроводов, а в минувшем году были введены сразу 11 новых сооружений.

В их число вошли два путепровода на дублере Калужского шоссе в районе ТЦ "Мега Теплый Стан" и путепроводы на 24–25-м километрах Ленинградского шоссе. Еще одна новая постройка появилась в районе станции Бескудниково МЦД-1.

Кроме того, совместно с РЖД был запущен объект в районе Проектируемого проезда № 2236, заключил градоначальник.

Между тем специалисты продолжают возведение путепровода через Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе. Строительство планируют завершить в следующем году.

Новая эстакада позволит разгрузить дороги в Мнёвниковской пойме, а также ускорит путь до ближайшего метро. Здесь появится надземный пешеходный переход, благодаря которому время в пути до станции "Мнёвники" сократится с 20 до 8 минут.