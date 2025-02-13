Мост через Москву-реку свяжет Рублево и Рублево-Архангельское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый вантовый мост через Москву-реку свяжет поселок Рублево и микрорайон Рублево-Архангельское, сообщил руководитель столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

"По техническому заданию ванты будут закреплены на пилоне кольцеобразной формы", – уточнил он.

Длина моста составит 390 метров, учитывая подходы. Движение будет организовано по двум полосам в каждом направлении. Все работы планируется завершить до конца 2027 года, добавил Десятков.

Объект возведут с соблюдением всех экологических требований в месте ниже по течению от водозабора Рублевской станции водоподготовки. Также проектом предусмотрена ливневая канализация с локальными очистными сооружениями.

Рублево-Архангельское соединяется с центром Москвы мостом, по которому проходит Новорижское шоссе. Путепровод возведен в 1994 году, а в 2023 году его отремонтировали. Постройка нового вантового моста и реконструкция Рублевского шоссе позволит снизить нагрузку на Новорижское направление. Это позволит жителям запада столицы и ближайших районов Подмосковья быстрее добираться до центра Москвы.

Строительство путепровода через основной ход Северо-Западной хорды в направлении Рублевского шоссе планируется завершить в 2026 году, рассказывал ранее Сергей Собянин. Это позволит не только создать дополнительный выезд в створе Новозаводской улицы, но и обеспечить проезд жителей кварталов Мнёвниковской поймы на основной ход хорды.

