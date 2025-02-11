Собянин: путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство путепровода через основной ход Северо-Западной хорды (СЗХ) в направлении Рублевского шоссе планируется завершить в 2026 году, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Открытие моста сделает возможным выезд из жилых и общественных кварталов Мнёвниковской поймы на основной ход СЗХ. Кроме того, путепровод и новый мост через Москву-реку даст возможность создать дополнительный выезд в створе Новозаводской улицы. Также город сможет проложить новый маршрут до района Филевский Парк, который будет вести к Национальному космическому центру и площадке "Хруничева" ОЭЗ "Технополис "Москва".

По словам мэра, на сегодняшний день Мнёвниковская пойма является одним из крупнейших центров развития в столице. Предполагается, что там будет построено около 3 миллионов квадратных метров недвижимости, а также появятся большой спортивный кластер и масштабная транспортная инфраструктура.

Вместе с тем город планирует реконструировать набережные Москвы-реки протяженностью около 7 километров. В общей сложности по итогам всех этих работ на территории поймы появится 17 километров новых дорог.

Тем временем в столице продолжается строительство Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Там возводится связка от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), которая улучшит транспортную доступность пяти районов города.

Водители получат удобный выезд на трассу М-4 "Дон" без перепробега по магистрали.

