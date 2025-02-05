Мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Автомобильную дорогу от улицы Дальней до Промышленной открыли в южной части Троицка, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, также в рамках проекта специалисты обустроили подъезд к Институту ядерных исследований РАН с переносом КПП и здания проходной, реконструировали часть улицы Академика Франка – от Промышленной до автобусного парка, расположенного в районе автодороги на село Былово.

Мэр указал, что в ходе работ были расширена проезжая часть существующих улиц, организованы выезды из жилых кварталов, а также оборудованы тротуары и переустроены больше 10 километров инженерных коммуникаций. Вместе с тем рабочие установили 8 светофоров и столько же остановочных павильонов для городского транспорта и благоустроили прилегающую территорию.

Теперь, по словам Собянина, в ТиНАО появились порядка 4,5 километра новых дорог, благодаря чему горожанам стало еще комфортнее передвигаться.

Тем временем на южном участке МСД завершено строительство эстакады от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Съезд обеспечил движение автотранспорта на основной ход МСД в сторону Подмосковья. Длина эстакадного съезда составила 630 метров, благодаря чему объект стал самым протяженным мостовым сооружением на участке МСД за пределами МКАД.

Ожидается, что к 2027 году в столице проложат еще около 170 километров дорог и построят свыше 30 мостов, эстакад и путепроводов. Среди ближайших проектов – завершение строительства транспортной связки на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая должна быть готова уже через полгода.

