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Новости

09 января, 07:45

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Собянин: в ближайшие годы в Москве будет построено еще около 170 км дорог

Собянин: в ближайшие годы в Москве будет построено еще около 170 км дорог

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Собянин рассказал о завершении строительства пожарного депо в ТиНАО

К 2027 году в Москве планируется проложить еще около 170 километров дорог и построить свыше 30 мостов, эстакад и путепроводов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Среди ближайших проектов – завершение строительства транспортной связки на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, которая должна быть готова уже через полгода.

В 2024 году на карте Москвы появилось более 100 километров магистралей. Самыми масштабными событиями стали завершение программы реконструкции развязок на МКАД, открытие первой очереди дублера Калужского шоссе в ТиНАО и запуск нового участка Московского скоростного диаметра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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