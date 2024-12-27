Собянин сообщил об открытии дороги-связки между МСД и Варшавским шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил об открытии дороги-связки между МСД и Варшавским шоссе.

"Благодаря бессветофорной магистрали улучшится транспортная доступность пяти московских районов, где в общей сложности живут больше 600 тысяч человек, уйдут перепробеги до 2,5 километра, время проезда сократится в среднем на 23 минуты", – говорится в его публикации.

По словам мэра, более девяти километров дорог, два пешеходных перехода и четыре искусственных сооружения построены в рамках возведения 10-го участка южного направления МСД.

Собянин подчеркнул, что еще 2,2 километра дорог откроют летом 2025 года. Это касается и участка, который в перспективе свяжет Московский скоростной диаметр с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее столичные власти утвердили план реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и Третьего транспортного кольца. Проект предусматривает строительство и реконструкцию порядка двух километров дорог, включая четыре новых съезда. Также планируется возвести внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе, обустроить наземные пешеходные переходы через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок.

