В Москве прошел семинар по методам контроля ровности асфальтобетонного покрытия

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве прошел семинар "Испытания и современные методы контроля ровности асфальтобетонного покрытия. Актуальная нормативно-техническая база". Его организовал департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы.

В мероприятии приняли участие представители Ассоциации "Р.О.С.АСФАЛЬТ", ФАУ "РОСДОРНИИ", ООО "Автодор-Инжиниринг", МАДИ, АО "ДСК "АВТОБАН", ФГБУ "Росдортехнология", АНО "НИИ ТСК", подрядных и проектных организаций.

Программа предполагала лекции по таким направлениям, как управление и контроль качества дорожного строительства, а также состояние нормативной базы дорожной отрасли.

"Строительство автомобильных дорог – это драйвер развития столицы. В 2011 году мы запустили беспрецедентные по своим масштабам дорожные стройки и вышли на объем 70–80 километров ежегодно. Однако, несмотря на увеличение темпов строительства, мы должны помнить и о его качестве", – подчеркнул руководитель департамента Василий Десятков.

Участники семинара обсудили вопросы состояния нормативно-технической базы покрытия дорог и современные подходы к свойствам дорожного асфальтобетона.



Ранее столичные власти утвердили план реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и Третьего транспортного кольца. Проект предусматривает строительство и реконструкцию порядка двух километров дорог, включая четыре новых съезда. Также планируется возвести внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе, обустроить наземные пешеходные переходы через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок.

