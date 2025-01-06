Собянин рассказал о новых возможностях для отдыха и спорта в парке "Яуза"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о новых возможностях для отдыха и спорта в парке "Яуза".

Мэр напомнил, что в прошлом году было завершено строительство парка "Яуза". Теперь, по словам градоначальника, этот объект стал самым большим линейным парком в Европе. Там расположены променады для прогулок, всесезонные беговые и велодорожки, а также спортивные зоны.



С наступлением зимы в парке открылись три катка с искусственным льдом, в том числе и те, которые можно посетить бесплатно. Например, к ним относятся площадки возле дома № 8 в Юрловском проезде, неподалеку от дома № 28 на Заповедной улице и у дома № 2 на улице Бажова.

Также на территории "Яузы" открылись 12 лыжных трасс, которые постоянно укатываются снегоходами для комфортного времяпрепровождения. Однако самыми популярными местами являются комплексы тюбинговых горок, включая ту площадку, что расположена на Ростокинском акведуке.



"В парке – красивое праздничное оформление: светодиодные ели, арки, тоннели. Они создают уютную атмосферу и дарят возможность сделать яркие фотографии", – подытожил Собянин.

В рамках проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади впервые открылся каток маркета волшебства. Его площадь составила свыше 1,8 тысячи квадратных метров, вместимость – до 480 человек. Каток можно посетить бесплатно по предварительной записи.

