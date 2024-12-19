Новые лыжные трассы для жителей СВАО открыли в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ открылись новые живописные лыжные трассы в рамках проекта "Зима в Москве". Они проходят по парку "Останкино" и Главному ботаническом саду имени Н. В. Цицина. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для сезона 2024/2025 года были организованы пять маршрутов. Основным прогулочным стал "ЗОЖ-маршрут "Останкино", его протяженность составляет пять километров, он идет вдоль пешеходных дорожек в лесной части парка "Останкино".

Еще один "ЗОЖ-маршрут "Ботанический сад" протяженностью 4,7 километра проходит по территории Главного ботанического сада имени Цицина.

Для начинающих спортсменов будет действовать маршрут "Тренировочная лыжня" длиной 500 метров. Он находится около Садового пруда. Такой маршрут подойдет для любительских соревнований и корпоративных мероприятий.

Помимо этого, специальные маршруты подготовили и для детей. К примеру, у Садового пруда находится детская лыжня, а около катка в парке "Останкино" организовали маршрут "Юный лыжник". Длина обеих трасс составляет 250 метров.

Жителям и гостям столицы напомнили, что на ВДНХ работает пункт проката со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Цену аренды лыж, спортивного снаряжения и прочих услуг можно узнать на сайте выставки.

Проект "Зима в Москве" привлекает туристов. Это масштабное мероприятие, которое предлагает множество событий для жителей и гостей столицы. В преддверии новогодних праздников, в начале декабря, в гостиницах Москвы было занято более половины номеров (65%) на период с 31 декабря по 5 января.

Ранее в кинопарке "Москино" открылся каток в рамках проекта "Зима в Москве". Для посетителей были доступны тюбинговая горка и лыжная трасса.