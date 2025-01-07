Более 32 тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в Рождество

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Свыше 32 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в стране во время праздничных богослужений в рождественскую ночь, в том числе в храме Христа Спасителя. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.

"Перед началом рождественских богослужений специалисты инженерных подразделений ведомства обследовали более 670 объектов религиозного культа", – уточняется в публикации.

Сотрудники Росгвардии продолжают следить за порядком на постах и маршрутах патрулирования.

В Москве в праздничную ночь на дежурство вышли свыше 600 представителей пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

"Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – доложил заммэра Петр Бирюков.

Городские службы будут работать в усиленном режиме до окончания праздников.

В столице в Рождество работали свыше 500 храмов. Так, Владимир Путин встретил праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. После рождественского богослужения он прибыл в храм Христа Спасителя, где лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

