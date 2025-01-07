07 января, 13:06Безопасность
Более 32 тысяч росгвардейцев обеспечили безопасность в Рождество
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Свыше 32 тысяч росгвардейцев обеспечивали безопасность в стране во время праздничных богослужений в рождественскую ночь, в том числе в храме Христа Спасителя. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.
"Перед началом рождественских богослужений специалисты инженерных подразделений ведомства обследовали более 670 объектов религиозного культа", – уточняется в публикации.
Сотрудники Росгвардии продолжают следить за порядком на постах и маршрутах патрулирования.
В Москве в праздничную ночь на дежурство вышли свыше 600 представителей пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.
"Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Рождества, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", – доложил заммэра Петр Бирюков.
Городские службы будут работать в усиленном режиме до окончания праздников.
В столице в Рождество работали свыше 500 храмов. Так, Владимир Путин встретил праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. После рождественского богослужения он прибыл в храм Христа Спасителя, где лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Рождественские службы прошли в 500 храмах и церквях столицы