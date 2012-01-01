Православные верующие отмечают Рождество Христово

7 января православные верующие отмечают светлый праздник Рождества Христова. В этот день Церковь славит рождение Спасителя Пресвятой Девой Марией. О главных традициях и приметах праздника – в материале Москвы 24.

Приход Спасителя в мир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Явление Рождества Христова началось с того, что старец Иосиф и его беременная жена Мария отправились на земли своих предков в Вифлеем. В древнем городе им нужно было пройти объявленную римским императором Августом перепись населения. По прибытии супруги не смогли найти себе места – постоялые дворы были заняты. Тогда они укрылись в пещере, где содержался скот.

В скором времени Мария произвела на свет мальчика и положила его в ясли. Назвать его Иисусом женщина решила, следуя завету пришедшего к ней во сне архангела Гавриила. Он предрек этому дитя великую судьбу того, кто наречется сыном Всевышнего.

По преданию, первыми о рождении Иисуса узнали пастухи, сторожившие стадо неподалеку от пещеры: с известиями о великом чуде к ним явились ангелы. Божественные создания велели крестьянам не бояться и предрекли всему человечеству радость, связанную с приходом в мир Спасителя.

В ту же ночь в Вифлееме произошло еще одно дивное событие – на небе вспыхнула яркая звезда. Светило заметили волхвы: они следовали за ним до тех пор, пока не оказались в пещере. Мудрецы принесли в дар новорожденному золото в качестве символа царской власти, ладан – знак божественной природы, а также смирну – олицетворение страданий и смерти, которые предстояло вынести Христу для спасения человечества.

Решение о праздновании Рождества 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году. Столетиями позднее, с принятием христианства в 988-м, торжество стало отмечаться и на Руси.

Обычаи и приметы

Фото; Москва 24/Юлия Иванко

Традиционно подготовка верующих к Рождеству начинается заблаговременно: непосредственно перед празднеством необходимо выдержать 40-дневный пост, который длится с 28 ноября по 6 января. В этот период надлежит молиться, каяться, воздерживаться от любых излишеств в виде развлечений, а также молочных и мясных продуктов и алкоголя. Считается, что такие ограничения позволяют очистить душу и тело.

Самый строгий день поста наступает в Сочельник 6 января: употреблять можно лишь сочиво – вареную пшеницу с медом. Кроме того, христиане посещают многочасовую службу, которая завершается ночью литургией.

Одним из наиболее значимых обычаев светлого торжества является обильная трапеза, в которую следует включить 12 – в соответствии с числом апостолов – блюд. В числе обязательных – кутья, то ест каша из риса, изюма и орехов, а также взвар – напиток из сушеных фруктов с добавлением меда. Остальной рацион определяется на усмотрение празднующих. При этом большинство зачастую отдает предпочтение пирогам и деликатесам из мяса птицы, как, например, гусь с яблоками. За ужином допускается употребление вина, но в умеренных количествах.

В целом же в Рождество Христово принято делать все, чего требуют христианские добродетели, но главное – сохранять благодарность Спасителю и помнить о духовном значении праздника. Поэтому наиболее важно помогать ближним, больным, одиноким и нуждающимся. Особенно это актуально в период Святок, который начинается 7 января и заканчивается 17-го, в Крещение Господне. Напротив, в торжество не рекомендуется поддаваться влиянию негативных эмоций, вступать в конфликты и трудиться.

Также среди обычаев, сохранившихся с древних времен, популярным остается колядование. Взрослые и дети исполняют соседям праздничные песни, в которых упоминаются почитаемые святые, и желают окружающим добра и благополучия. В ответ колядующих нужно угостить пряниками, блинами или другими сладостями. Таким образом, песнопения приносят счастье всем, для кого звучат.

Связано с Рождеством и немало народных примет. Например, праздник, выпавший на вторник, как в 2025 году, сулит молодоженам счастье. Также считается, что если шить или давать займы в такой день, можно навлечь на себя слезы и нищету. Имеет значение и погода 7 января: метель предвещает ранние листья на деревьях и скорое завершение зимы, отсутствие снега – неурожай, а тепло – холодную осень.

