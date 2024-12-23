Ужин для бездомных пройдет в храме у Павелецкой на Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе у Павелецкого вокзала каждое Рождество, 7 января, проводится благотворительный ужин. Туда могут прийти до 200 бездомных, рассказал врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.

"В своем храме (святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе – Прим. ред.) я встречаю рождество с бездомными, не дома. Мы приглашаем 200 человек бездомных в храм, наши добровольцы 7 января вечером садятся с ними за один стол, и мы с ними ужинаем, потому что у этих людей нет дома", – приводит его слова РИА Новости.

Священнослужитель обратил внимание, что Рождество, которое отмечают в холодное время года, люди, как правило, встречают дома, в тепле. Прихожане готовят этот ужин на протяжении нескольких лет в связи с тем, что у некоторых нет такой возможности.

На трапезу раздаются пригласительные билеты. После ужина бездомным дарят рождественские подарки, как правило, съедобные. Это делается для того, "чтобы они не замерзли, чтобы почувствовали атмосферу праздника", пояснил Потокин.

Он также обратил внимание, что церковь проводит подобные благотворительные акции не только в праздничный день. Так, люди, у которых нет дома, могут прийти на Павелецкий вокзал и получить еду каждую неделю.

Между тем в Московском дворце пионеров в рамках проекта "Зима в Москве" состоялась благотворительная выставка-ярмарка "Благо дарю". Ее посетили более 10 тысяч человек. Всего удалось собрать около 2 миллионов рублей.

