Почти 2 млн рублей собрали для детей из ЛНР в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 10 тысяч человек посетили благотворительную выставку-ярмарку "Благо дарю", которая прошла в Московском дворце пионеров в рамках проекта "Зима в Москве". Всего удалось собрать около 2 миллионов рублей, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Представленные на ярмарке товары сделали ученики столичных школ и студенты колледжей. Гости могли приобрести елочные игрушки, светильники, шкатулки, праздничные гирлянды, а также одежду и аксессуары.

"Деньги направят на покупку медикаментов, одежды, игрушек и других нужных вещей для детей из Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.

Посетители ярмарки могли принять участие в катаниях на хаски и лошадях, побывать на выступлениях артистов-аниматоров, на новогоднем шоу детского музыкального театра "Домисолька" и посетить квест "Традиции празднования Нового года народов России".

Также в рамках ярмарки раздали 10 тысяч мандаринов и провели свыше 25 творческих мастер-классов, включая создание новогодних игрушек и обережных кукол, искусство росписи мастеров Русского Севера, резьбу по дереву и изготовление изделий на старинном ткацком станке.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва передала детям из новых регионов России первую партию новогодних сладостей. Волонтеры также навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи. По словам мэра, доставка новогодних подарков в новые регионы уже стала традицией, а москвичи отправляются туда третий год подряд.

