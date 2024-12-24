Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 16:22

Общество
Главная / Новости /

Протоиерей Потокин: в Рождество важно найти слова утешения для тех, кому плохо

В РПЦ объяснили, как праздновать Рождество, если рядом горе

Фото: 123RF/milkos

Празднование Рождества важно совмещать с благодарностью за возможность помочь людям, которые столкнулись со страданиями, заявил врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.

Так он ответил на вопрос о том, как отмечать этот праздник, если вокруг слишком много горя.

"Возникает вопрос: как нам праздновать, когда столько горя? Как часто мы подразумеваем то, чтобы забыться буйным весельем? Если мы говорим о празднике Рождества, когда Христос рождается в мир, чтобы понести крест – Рождество его тоже радость, всегда. То есть даже там, где есть крест, есть радость, даже там, где тяжело, где трудно, где переживают", – приводит его слова РИА Новости.

Священнослужитель также призвал говорить слова утешения тем, кому сейчас плохо. Важно напомнить этим людям о том, что они никогда не останутся одни, подчеркнул Потокин. По его словам, это объясняется тем, что "тот, кто родился в этот мир, чтобы понести крест, всегда будет рядом с ними, он никогда их не оставит".

Рождественские праздники становятся поводом не только поблагодарить бога, но и вспомнить о ближних, резюмировал представитель РПЦ.

Вместе с тем в храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе у Павелецкого вокзала каждое Рождество, 7 января, проводится благотворительный ужин. Туда могут прийти до 200 бездомных. После трапезы им дарят рождественские подарки, как правило, съедобные.

Читайте также


обществорелигия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика