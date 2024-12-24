Протоиерей Потокин: в Рождество важно найти слова утешения для тех, кому плохо

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Празднование Рождества важно совмещать с благодарностью за возможность помочь людям, которые столкнулись со страданиями, заявил врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.

Так он ответил на вопрос о том, как отмечать этот праздник, если вокруг слишком много горя.

"Возникает вопрос: как нам праздновать, когда столько горя? Как часто мы подразумеваем то, чтобы забыться буйным весельем? Если мы говорим о празднике Рождества, когда Христос рождается в мир, чтобы понести крест – Рождество его тоже радость, всегда. То есть даже там, где есть крест, есть радость, даже там, где тяжело, где трудно, где переживают", – приводит его слова РИА Новости.

Священнослужитель также призвал говорить слова утешения тем, кому сейчас плохо. Важно напомнить этим людям о том, что они никогда не останутся одни, подчеркнул Потокин. По его словам, это объясняется тем, что "тот, кто родился в этот мир, чтобы понести крест, всегда будет рядом с ними, он никогда их не оставит".

Рождественские праздники становятся поводом не только поблагодарить бога, но и вспомнить о ближних, резюмировал представитель РПЦ.

Вместе с тем в храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе у Павелецкого вокзала каждое Рождество, 7 января, проводится благотворительный ужин. Туда могут прийти до 200 бездомных. После трапезы им дарят рождественские подарки, как правило, съедобные.

