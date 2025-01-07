Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин встречает праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Глава государства регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников.

В Москве Путин встречает Рождество в четвертый раз за 25 лет. За период с 2000 года президент России четыре раза встречал Рождество в Санкт-Петербурге и три раза в Тверской области.

На сайте Кремля также была опубликована поздравительная телеграмма главы государства.

"Поздравляю Вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", – написал Путин.

Он отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении народа и сбережении исторической памяти, уникального культурного и духовного наследия страны.

Президент России пожелал православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия.

Рождественские службы пройдут и в других 500 храмах столицы. Обычно литургия продолжается несколько часов и завершается рано утром.